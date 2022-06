Vercelli: aveva in casa una serra per la coltivazione della marijuana

I carabinieri della stazione di Vercelli hanno denunciato a piede libero un 19enne di Vercelli gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

"Il fenomeno della movida soprattutto nel fine settimana, con la chiusura delle scuole superiori, ha interessato anche il centro di Vercelli, con manifestazioni comportamentali talvolta violente (risse, aggressioni, atti di vandalismo) dovute in buona parte all’abuso di sostanze alcoliche/psicotrope da parte dei giovani - spiegano dal Comando - Al fine di contenere il fenomeno, nello scorso fine settimana, è stato predisposto un servizio preventivo con l’impiego di più militari nonché di una stazione mobile posizionata nel centro cittadino sin dalle prime ore serali, per cercare di dissuadere i giovani con una presenza “statica” delle forze dell'ordine". Il servizio, proseguono i carabinieri, "ha dato buoni risultati, tant'è che non si sono verificati comportamenti violenti e l’abuso di sostanze alcoliche/psicotrope è stato limitato".

I carabinieri hanno notato la presenza in piazza Cavour di due giovani, di cui uno palesemente ubriaco tanto da non reggersi in piedi, per il quale si è reso necessario l’intervento di un’autoambulanza per trasportarlo al Pronto soccorso per le cure del caso. L’altro, invece, un 19enne di Vercelli, è subito apparso nervoso e quindi è stato accompagnato nella stazione mobile, dove è stato sottoposto a perquisizione personale: nelle tasche dei pantaloni sono stati trovati alcuni grammi di marijuana e altri grammi di stupefacente all’interno della sua autovettura.

I militari hanno poi perquisito la sua abitazione, trovando una serra con 90 grammi di marijuana essiccata e una pianta in coltivazione, che sono state sequestrate. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.