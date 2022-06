Vercelli: incendio al centro sportivo "La Gabbia"

Poco dopo la mezzanotte di oggi, martedì 28 giugno, le squadre di vigili del fuoco di Vercelli sono intervenute al centro sportivo La gabbia di via Borasio per un incendio: a prendere fuoco pare siano state alcune masserizie. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area; intervenuti anche polizia e carabinieri.