Un attestato di merito per Davide Guazzone. Gli è stato riconosciuto nel corso dell’evento benefico pro Ucraina al lago degli Amici di Casalrosso. A ritirarlo è stato l’amico di Guazzone, Franco D Liberti.

"Per tutta la beneficenza che ha fatto e sta continuando a fare per il popolo ucraino, è stato assegnato al nostro amico e concittadino trinese Davide Guazzone questo attestato di merito. L’ho ritirato a suo nome e glielo farò avere alla prima occasione che avremo di incontrarci. Mi fa molto piacere che l’opera benefica di Davide sia riconosciuta".

Guazzone, trinese che da tantissimi anni vive in Polonia, è stato tra i primi a fornire vestiario per il popolo ucraino in fuga per la guerra e continua ancora adesso ad aiutarli. Con Franco Di Liberti poi Guazzone si è recato al confine per accompagnare gli aiuti agli ucraini in fuga. Di Liberti si è recato due volte in Polonia nei mesi scorsi per attendere l’arrivo degli aiuti raccolti dalla popolazione trinese e della zona e per seguirne la distribuzione, arrivando anche ad entrare in Ucraina nella seconda occasione. Guazzone e Di Liberti sono amici da decenni e l’amicizia li ha anche accomunati nella solidarietà alle persone in difficoltà.