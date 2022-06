Vercelli: rissa in piazza Cavour, sette persone denunciate

La polizia, al termine di una serrata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vercelli, ha denunciato a piede libero 7 giovani stranieri di cui uno minorenne, in quanto fortemente indiziati del reato di rissa aggravata per i fatti accaduti lo scorso 12 giugno in piazza Cavour.

L’attività d’indagine ha consentito di accertare che, tra alcuni dei giovani denunciati, c'era già stato un pregresso scontro fisico nei giorni precedenti e uno dei partecipanti era stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere con una prognosi di 15 giorni. I due gruppi contendenti tramite i social hanno fissato il “chiarimento” per la notte tra sabato 11 e domenica 12 giugno nella centralissima piazza Cavour, dando vita ad una accesa discussione degenerata successivamente nella rissa, durante la quale una giovane estranea ai fatti è stata ferita ad una gamba da una bottiglia scagliata da uno degli indagati.

La visione delle immagini estrapolate dalle telecamere comunali poste nella piazza, insieme alle numerose testimonianze raccolte, ha permesso agli uomini della Squadra mobile di identificare e denunciare alla Procura della Repubblica di Vercelli e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Torino i partecipanti alla rissa. "Il grave episodio, avvenuto in piazza Cavour, nelle immediate vicinanze di un pubblico esercizio, in un’area del centro storico cittadino, ove sono presenti vari locali pubblici, dei quali alcuni dotati di plateatico esterno, molto frequentati da numerosi avventori nelle ore serali e notturne, ha determinato un rilevante pericolo per la sicurezza pubblica - evidenziano dalla Questura - Sulla base degli accertamenti esperiti e dalla ricostruzione dell’episodio, il questore della Provincia di Vercelli, ha adottato 7 provvedimenti di “Dacur“, ossia il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento, nei confronti dei partecipanti per una durata compresa tra mesi 6 e 12 mesi, i quali dalle ore 21 alle ore 6 non potranno transitare e/o sostare nelle principali vie del centro cittadino".