"Educhiamo i cittadini a non diventare allevatori di zanzare

Vercelli: nasce l’iniziativa “Occhio alla zanzara”, campagna di comunicazione finanziata per il 50% dal Comune e il 50% dalla Regione Piemonte per "coinvolgere i cittadini nell’attività di contenimento". È partita nei giorni scorsi con i primi due di quattro video-guida di comportamento che hanno l’obiettivo di "educare i cittadini a non diventare allevatori di zanzare".

Approfondimento su La Sesia in edicola da venerdì 24 giugno