Acqua, quattro consorzi chiedono la gestione pubblica

Ben quattro anni di iter, 2372 ore di lavoro, senza contare decine di riunioni, telefonate, viaggi: tanto è servito per arrivare al via libera per la costituzione del gestore unico dei servizi idrici nei territori di Biella, Casale, Valenza, Vercelli e Valsesia. Il 31 dicembre 2023 scadranno le concessioni per la gestione ma entro il 30 giugno l’Autorità d’ambito territoriale idrico dovrebbe formalizzare il percorso operativo.

