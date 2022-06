Imbratta il municipio di Lamporo e la casa dell'agente che lo ha multato

Un uomo di 77 anni è stato denunciato dai carabinieri di San Germano per "deturpamento e imbrattamento di cose altrui".

Il primo episodio risale al 31 marzo scorso, quando i carabinieri di Crescentino hanno ricevuto una chiamata dal sindaco di Lamporo perchè nel corso della notte ignoti vandali avevano imbrattato la facciata del Municipio con spray nero.

Il 19 maggio è stato il proprietario di una villa storica a Tronzano a chiedere l'intervento dei militari perchè la facciata era stata deturpata con vernice verde. A seguito del controllo delle videocamere di sorveglianza, i carabinieri hanno notato un'utilitaria di proprietà di un anziano residente in provincia di Asti che transitava alle 3 della notte in questione, fermandosi nelle vicinanze della villa. Dall'auto si vedeva scendere un uomo con una latta di vernice, che si dirigeva verso la dimora storica. l'uomo, un 77enne, è stato convocato in caserma e denunciato per "deturpamento e imbrattamento di cose altrui".

I militari hanno accertato che l'uomo aveva agito a seguito di un forte rancore, perchè era stato multato da un agente di polizia locale del Comune di Lamporo, che altro non era che il figlio convivente del proprietario della villa di Tronzano.