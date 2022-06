Emergenza siccità: confronto con i prefetti di Vercelli e Biella

Un tavolo di confronto per fare il punto sulla problematica della siccità.

Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 22 giugno nella sede della Prefettura di Biella, su iniziativa congiunta del prefetto di Biella, Franca Tancredi, e del prefetto di Vercelli, Lucio Parente, alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati. All’incontro hanno partecipato le Province, le Asl competenti, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco, l’Autorità idraulica competente, l’Autorità d’ambito territoriale ottimale, il Servizio idrico integrato del Biellese e del Vercellese, Cordar Biella e Cordar Valsesia, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, Sistemi Energia, Enel Green Power Italia, Asm Vercelli, l’Associazione di irrigazione Ovest Sesia, Am+. "La siccità che sta colpendo l'Italia potrebbe determinare il rischio, anche nei due territori, di criticità nella distribuzione dell’acqua ad uso potabile, industriale e per l’irrigazione agricola, quindi, in settori chiave dell'economia e nella vita di tutti i giorni della popolazione - spiegano i promotori dell'iniziativa - Obiettivo del tavolo, il confronto interistituzionale in un'ottica di condivisione costruttiva sulle misure da implementare nel brevissimo periodo, anche a livello preventivo, nelle more di interventi straordinari da parte del Governo".

Con l’impegno ad un aggiornamento periodico tra tutti i convenuti al Tavolo, ecco i principali punti emersi: