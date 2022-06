"Metti una sera...a Vercelli": i divieti di sosta e circolazione

In vista della rassegna "MUSA - Metti una sera...a Vercelli", in programma dal 24 giugno al 15 agosto in piazza Antico Ospedale, il comandante della polizia municipale ha emesso un'ordinanza per tutelare la sicurezza stradale e quella dei partecipanti alla manifestazione e venire incontro alle esigenze di trasporto e movimentazione delle attrezzature.

Le aree interessate, nei giorni in cui sono previsti gli spettacoli, sono Piazza Antico Ospedale, corso Garibaldi - carreggiata est e Via Viotti: qui saranno di volta in volta previsti temporanei divieti di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, di circolazione e divieti e limitazioni in materia di viabilità .

