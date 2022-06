Provincia: il 24 luglio si eleggerà il nuovo presidente

Il 13 giugno scorso è scaduto il mandato di Eraldo Botta come presidente della Provincia di Vercelli.

Al suo posto ha assunto la reggenza il vicepresidente Davide Gilardino, che ha indetto i comizi elettorali per l’elezione del nuovo presidente per domenica 24 luglio, dalle 8 alle 20. A votare non saranno i cittadini, ma gli amministratori dei vari Comuni vercellesi. In particolare, nel seggio che verrà costituito nella sede della Provincia di Vercelli – Sala delle Tarsie, voteranno i rappresentanti di: Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianzè, Borgo d’Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhia’, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villarboit, Villata.

Nella sottosezione allestita nella Sala consiliare del Comune di Borgosesia si recheranno alle urne gli amministratori di: Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Gattinara, Guardabosone, Lenta, Lozzolo, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rimella, Roasio, Rossa, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Valduggia, Varallo, Vocca.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto; ricordiamo che possono essere eletti alla carica di presidente della Provincia i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia di Vercelli in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste ed il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni; l’elezione del presidente della Provincia avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione e le candidature possono essere presentate all’Ufficio Elettorale appositamente costituito nella sede della Provincia di Vercelli, in Via San Cristoforo 3, dalle 8 alle 20 di domenica 3 luglio e dalle 8 alle 12 di lunedì 4 luglio 2022.