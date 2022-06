Un Carnevale Storico che segnerà la ripartenza

Ritorna il Carnevale Storico di Santhià dal 17 al 21 giugno. Un’edizione particolare e molto attesa, dopo oltre due anni passati senza poter festeggiare come da tradizione. Il Carnevale 2022, in attesa delle due sfilate di sabato 18 e domenica 19 giugno, inizierà venerdì 17 giugno con il tradizionale appuntamento (questa volta fuori stagione) del “Giobia Grass Santhiatese” in piazza Aldo Moro.

