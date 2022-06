Cup Asl, sportelli chiusi con mezzora di anticipo

Una lettrice ci segnala quanto segue:

"Oggi, 16 giugno, presso il Cup dell’Asl si è verificato un fatto increscioso.

L’ufficio in questione segue il seguente orario: 8/15. Ebbene oggi pomeriggio gli impiegati hanno arbitrariamente deciso di chiudere alle 14,30, senza apporre nemmeno un cartello all’esterno per comunicare la variazione d’orario. Le persone arrivate alle 14,35 tra cui un signore con difficoltà di deambulazione (gira con una motocarrozzina) sono rimaste ad aspettare invano che qualcosa cambiasse. Tra gli astanti, una signora ha più volte contattato la direzione sanitaria per segnalare il disservizio informando anche della presenza di un portatore di handicap. Dalla direzione è stato spiegato che il personale del Cup era ridotto ma che, a fronte della segnalazione, si sarebbero attivati e avrebbero richiamato loro la signora entro pochi minuti. Ciò non è accaduto e tutti i presenti che avevano preso permesso dal lavoro (e che dovranno riprenderlo per tornare al Cup e recuperarlo) sono rimasti a bocca asciutta".

Rosa Palma

In merito alla vicenda, la direzione generale dell'Asl, contattata dalla redazione de La Sesia, dichiara: "Ci scusiamo con l'utenza per il disservizio, nonché per la mancanza di preavviso e comunicazione. La situazione è stata acuita dal fatto che gran parte del personale del Cup era impegnato in un corso d'aggiornamento".