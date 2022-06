Vercelli, spaccio di stupefacenti: divieto di accesso per 5 anni in discoteca

Divieto di accesso ad una discoteca vercellese per cinque anni ad un giovane trovato in possesso di stupefacenti e denaro contante.

I fatti risalgono al 7 maggio scorso, quando la polizia è intervenuta, su segnalazione degli addetti alla sicurezza di un nota discoteca, per controllare alcuni giovani avventori del locale, notati con fare sospetto nell’area dei servizi igienici. In particolare, un ragazzo residente in provincia di Pavia è stato trovato in possesso di 10 involucri di sostanza stupefacente (cocaina e hashish), preconfezionati per lo spaccio, e di una somma di denaro contante di oltre mille euro. Nell’occasione, lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati e il giovane arrestato in flagranza di reato per lo spaccio nel locale.

Oggi, mercoledì 15 giugno, gli è stato notificato il provvedimento di prevenzione di pubblica sicurezza, emesso dal questore di Vercelli, consistente nel divieto di accedere nuovamente alla predetta discoteca ed alle relative immediate pertinenze (Dacur), per una durata di cinque anni dalla notifica, il massimo previsto dalla normativa. "Tale durata deriva dalla gravità del comportamento penalmente rilevante tenuto dal ragazzo nel locale, con il pericolo per la sicurezza derivante dall’attività illecita di cessione a terzi dello stupefacente, nonchè dal fatto che lo stesso risulta già segnalato dalle Forze dell’Ordine, per aver commesso vari reati contro il patrimonio e le persone, malgrado la sua giovane età - spiegano dalla Questura - Il provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici, per i soggetti che si sono resi protagonisti in quell’ambito di reati contro la persona, il patrimonio e di spaccio di sostanze stupefacenti, la cui violazione comporta rilevanti conseguenze di carattere penale, sono una tempestiva risposta alle esigenze di sicurezza dei locali di divertimento e di intrattenimento, finalizzata a garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti gli altri avventori".