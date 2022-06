Salario minimo europeo: un accordo per i lavoratori degli stati membri

È stato raggiunto un accordo politico tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE sulla direttiva relativa a salari minimi adeguati, proposta dalla Commissione nell'ottobre 2020. Fortemente voluto dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, si tratta di un provvedimento mirato ad istituire un quadro per l'adeguatezza dei salari minimi legali, promuovendo la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e migliorando l'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo nell'UE.



Come si legge nella nota ufficiale, garantire che i lavoratori siano adeguatamente retribuiti è essenziale per migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro e per costruire società ed economie eque e resilienti. Alcuni lavoratori risentono tuttavia della limitata adeguatezza e/o delle lacune nella copertura della tutela garantita dal salario minimo. La nuova direttiva mira ad affrontare questo problema istituendo un quadro dell'UE per rafforzare l'adeguata tutela garantita dal salario minimo, nel pieno rispetto delle tradizioni e delle competenze nazionali, come pure dell'autonomia delle parti sociali.



È bene precisare però che la direttiva non obbliga gli Stati membri a introdurre salari minimi legali né fissa un livello comune dei salari minimi in tutta l'UE; il provvedimento spinge però tutti gli stati membri ad adeguarsi in tal senso o ad adottare politiche che garantiscano salari equi per tutti i lavoratori.



"In un momento in cui riuscire ad arrivare a fine mese è fonte di preoccupazione per molte famiglie in tutta l'UE - ha dichiarato Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali - è essenziale che tutti gli Stati membri dispongano di una tutela garantita dal salario minimo adeguata. Il quadro concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio contribuirà a garantire che i lavoratori che percepiscono un salario minimo possano permettersi una vita dignitosa: è un giorno importante per un'Europa sociale forte che protegge".

Entrando nel dettaglio, i principali elementi della direttiva sono: