Vercelli: provincia vivibile per giovani ma non per over 65

Vercelli è una provincia per giovani e bambini.

È quanto emerge dallo studio condotto da Lab24 de Il Sole 24 Ore che ha stilato la classifica delle province per qualità della vita di giovani, bambini e anziani. Sebbene non raggiunga il podio in nessun indicatore, la nostra provincia si aggiudica il quarto posto per qualità della vita dei giovani tra i 18 e i 35 anni. A tema bambini, quindi tra gli 0 e i 10 anni, Vercelli raggiunge la 23ª posizione: un risultato comunque positivo su un totale di 107 province.

Il Vercellese non è però un territorio per anziani, almeno stando a quanto descritto dallo studio de Il Sole 24 ore. In quanto a qualità della vita degli over 65, infatti, la nostra provincia rientra nelle ultime 5 con un 103° posto.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 10 giugno