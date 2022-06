Domenica 12 giugno si vota per 5 referendum e 7 sindaci vercellesi

Domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23, si apriranno i seggi elettorali per votare sui 5 referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione. In sette Comuni del Vercellese (Borgosesia, Campertogno, Civiasco, Ghislarengo, Ronsecco, Saluggia e Varallo) si voterà anche per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale.

Approfondimenti sul numero de La Sesia in edicola venerdì 10 giugno