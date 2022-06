Vercelli: sportello online per i servizi e le istanze del Comune

E’ attivo Filo Diretto: uno Sportello OnLine che permette un accesso rapido ed unificato ai servizi digitali erogati dal Comune di Vercelli.

“La possibilità di prenotare, presentare istanze e fare richieste comodamente da pc o da mobile agevola cittadini e le aziende nel disbrigo delle pratiche comunali – spiega il sindaco Andrea Corsaro – è una scelta che permette di velocizzare le procedure e di semplificarle a beneficio di tutti. L’informatizzazione e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sono temi sostenuti anche dalle progettualità del Pnrr, a cui la Città di Vercelli aderisce”.

L’utente (cittadino o impresa) potrà collegarsi a questo indirizzo web e autenticarsi sul portale usando le credenziali di accesso dello Spid, il Sistema Pubblico di Identità digitale. Su tale piattaforma l’utente può presentare le istanze relative ai servizi di proprio interesse, suddivise per categorie/aree tematiche. L’istanza presentata attraverso lo Sportello on line è completamente sostitutiva della presentazione in formato cartaceo.

I servizi e le istanze presenti sulla piattaforma sono:

Tasse e Tributi

Comunicazione di occupazione/ampliamento del suolo pubblico per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Imposte comunali - domanda di compensazione;

Imposte comunali - domanda di rateazione;

Imposte comunali - domanda di rimborso;

Richiesta contribuzione Tari 2020 - Sospensione attività Covid-19;

Richiesta di occupazione del suolo pubblico per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Richiesta riduzione Tari 2021 - Sospensione attività Covid-19.

Ambiente e Territorio

Esposto per inquinamento acustico (esposto per "rumore");

Richiesta abbattimento di alberi;

Richiesta accesso agli atti – Pratiche Edilizie;

Richiesta potatura eccezionale di alberi;

Richiesta smaltimento amianto.

Manifestazioni e cultura

Richiesta di utilizzo sale comunali;

Polizia Municipale

Richiesta rilascio documenti polizia (multe, verbale, rilievi fotografici).

Servizi Cimiteriali

Richiesta aggiornamento catasto cimiteriale.

Servizi Scolastici

Iscrizione asilo nido.

Urp relazioni con il pubblico