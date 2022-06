Rubava nelle cassette delle offerte: fermato alla stazione di Vercelli

Aveva nello zaino soldi rubati dalle cassette delle offerte nelle chiese.

Durante un controllo della polizia ferroviaria nella stazione di Vercelli, gli agenti hanno fermato un 52enne bulgaro, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, che alla loro vista è apparso visibilmente agitato; accompagnato negli uffici Polfer per accertamenti, all'interno del suo zaino sono stati trovati strumenti adattati per pescare le monete nelle cassette delle offerte nelle chiese e circa 80 euro, che l'uomo ha dichiarato di aver rubato in una parrocchia di Milano.

L'uomo, che aveva già precedenti analoghi, è stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.