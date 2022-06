Chiusa per incidente la Tangenziale Est di Novara in direzione Vercelli

**AGGIORNAMENTO ORE 12,05**

Anas comunica che il traffico in direzione Vercelli è tornato regolare.

------------------------

E' provvisoriamente chiusa, in direzione SR11-Vercelli, la strada statale 703 “Tangenziale Est di Novara” in corrispondenza del km 12.2, a causa di un incidente che ha coinvolto un veicolo che si è ribaltato.

Sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria su via XXIII Marzo.