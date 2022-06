Viale Garibaldi: "Abbiamo le case invase dagli insetti"

“Ce li troviamo dappertutto, sul divano, nell’armadio”: la segnalazione è di un cittadino di Vercelli, residente in viale Garibaldi. Sono diverse quelle arrivate a La Sesia (tra cui il filmato che presentiamo), ma anche al Comune, sulla problematica degli insetti che invadono le case lungo il corso alberato.

“Arrivano dalle piante sul viale – prosegue il vercellese – ma ormai hanno invaso anche da quelle che abbiamo nei cortili. L’insetticida risolve la situazione per un quarto d’ora, poi è di nuovo come prima. Questa specie di pappataci passa attraverso le zanzariere, sembra che niente riesca a fermarli”. Poi aggiunge: “Le sto telefonando dalla macchina, mentre vado al lavoro: ne ho uno sulla gamba…”. In realtà, come conferma il cittadino, “è da due anni che questi insetti sono sulle piante di viale Garibaldi. La situazione è andata via via peggiorando: l’anno scorso ce n’erano ma non così tanti, invece adesso è veramente pazzesco, ce li troviamo dappertutto”, ripete.

Questo vercellese, come altri, ha già segnalato il problema al Comune: “Spero che presto si possa fare qualcosa…”.