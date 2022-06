Vercelli: giornata della diagnosi precoce della Sclerosi sistemica

Sabato 11 giugno nell’ospedale Sant’Andrea, Struttura di Reumatologia diretta da Rosetta Vitetta, si svolgerà una giornata dedicata all’informazione e alla diagnosi precoce della Sclerosi Sistemica promossa dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica. Medici, infermieri e volontari saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e per eseguire un esame diagnostico gratuito per indagare il Fenomeno di Raynaud.

"Il fenomeno di Raynaud è una manifestazione abbastanza comune tra la popolazione e visibile ad un rapido sguardo - spiegano gli specialisti - Le dita delle mani diventano prima pallide e poi viola provocando formicolio intenso e dolore. Questo cambiamento di colore è causato da una riduzione del flusso di sangue in genere alle estremità delle mani, può durare da qualche secondo a qualche minuto e si può ripetere più volte di seguito. Questo fenomeno potrebbe essere campanello di allarme per la Sclerosi Sistemica chiamata anche sclerodermia, una malattia rara del tessuto connettivo che colpisce in Italia oltre 30 mila persone".



La capillaroscopia (o angioscopia percutanea) è in questo senso un test fondamentale per arrivare alla diagnosi di disturbi della circolazione come il fenomeno di Raynaud, oltre che per altre connettiviti. Il quadro che emergerà dalla capillaroscopia, permetterà di intercettare la malattia e capire se è necessario procedere con ulteriori accertamenti o se il fenomeno di Raynaud primario è da iscrivere ad altre cause. “Giugno è il mese dedicato alla Sclerosi Sistemica e si concluderà con la celebrazione della 13° giornata mondiale il 29. La Lega Italiana Sclerosi Sistemica ha organizzato durante tutto il mese diversi eventi di sensibilizzazione e diverse giornate di diagnosi precoce in altre città italiane per tenere alta l’attenzione su questa Malattia Rara per la quale ancora non vengono riconosciute le adeguate tutele socio sanitarie alle persone che vivono questa difficile condizione” precisa Manuela Aloise, presidente e socio fondatore dell’Associazione Nazionale di Promozione Sociale e Solidarietà famigliare.

L’iniziativa è promossa dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica Aps e patrocinata da Asl Vercelli, Associazione Italiana Donne Medico, Cittadinanzattiva Piemonte con il contributo tecnologico di AD Bio Miscroscopy. Per accedere all’esame di videocapillaroscopia, fino ad esaurimento del numero degli esami eseguibili nella giornata, è necessario prenotare ai numeri 02.7105984, 380.4794870 oppure scrivere a [email protected]