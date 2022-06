Villarboit: tre giovani morti in uno scontro frontale

E' pesantissimo il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 5,30 sulla Sp 230 all'altezza del curvone di Busonengo, frazione di Villarboit.





Tre giovani tra i 20 e i 22 anni sono morti (dalle prime sommarie informazioni sembrerebbero residenti nel Biellese) e due persone sono rimaste ferite: una portata in codice rosso all'ospedale di Novara e un ferito in giallo a Vercelli. Sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra della sede Centrale di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià e di Trino, il 118 e i carabinieri Vercelli, Arborio, Santhià e Casanova Elvo, Polizia Stradale.

La SP230, nel tratto del sinistro, è bloccata al traffico. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.