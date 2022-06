Over 80 e soggetti vulnerabili: sono 5.300 i vaccinati con la quarta dose

Nella giornata di giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica, i centri vaccinali dell’Asl di Vercelli resteranno chiusi e sarà attivo solo il pit-stop di via Cristoforo Colombo a Vercelli per i tamponi.

Intanto la somministrazione della quarta dose fra gli over 80 e i soggetti vulnerabili, partita lo scorso 29 aprile, ha interessato più di 5.300 persone nel territorio dell’Asl Vercelli, pari al 24% (contro una media nazionale del 13,46%, dati Lab24 Sole24Ore). All’appuntamento si presenta normalmente il 60% dei convocati. La campagna proseguirà fino agli inizi di giugno nei seguenti centri vaccinali: alla Piastra (largo Giusti 13) di Vercelli, aperta dal lunedì al venerdì; alla Casa della salute di Santhià (Corso Giacomo Matteotti 24) attiva il martedì, mercoledì e giovedì; alla Casa della salute di Gattinara (corso Vercelli 159) attiva il lunedì e giovedì; alla Casa della salute di Varallo (via Prof. Calderini 2) attiva il venerdì e all’ospedale di Borgosesia (via Ilorini Mo) attivo il martedì e il mercoledì.

"Si segnala inoltre che per gli 880 aventi diritto residenti in Valsessera sono state programmate due giornate dedicate alle vaccinazioni per domenica 29 maggio e lunedì 6 giugno, presso il centro polivalente di Pray", fanno sapere dall'Asl. Per quanto riguarda le Rsa è già stata calendarizzata la vaccinazione in 33 strutture, mentre per le restanti 7 si è in attesa che trascorra il tempo necessario successivo alla guarigione da Covid. Inoltre sono partite le somministrazioni a domicilio per gli intrasportabili (sono circa 1.200 i soggetti che rientrano in questa categoria) e vengono effettuate tramite i medici di base, l’Auser e gli infermieri di famiglia e di comunità.