Vercelli: i giovani protagonisti della Festa della Repubblica

I giovani protagonisti della celebrazione del 76° anniversario della Fondazione della Repubblica italiana. Saranno infatti gli studenti del Liceo musicale Lagrangia di Vercelli ad eseguire gli intermezzi che caratterizzeranno la cerimonia. Ma non solo.

Questo, nel dettaglio, il programma della Festa del 2 giugno in città. Dalle 9.15 l’afflusso in piazza Zumaglini e alle 9.30 l’inizio della celebrazione con gli onori militari e l’alzabandiera; quindi l’inno nazionale suonato, appunto dagli allievi del Musicale e cantato dal coro dei bambini dell’Istituto comprensivo Ferrari di Vercelli. Seguiranno: la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e la consegna delle medaglie d’onore ai cittadini italiani militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti; quindi le consegne delle onorificenze al merito della Repubblica italiana e della Costituzione a una rappresentanza di studenti neo diciottenni. In caso di pioggia, è previsto, alle 9.30, l’alzabandiera in piazza Cavour; poi i partecipanti si trasferiranno al Teatro Civico per le premiazioni.

In entrambi i casi, il termine della cerimonia è previsto per le ore 11.