Borgosesia: in auto ubriaco, investe un pedone e fugge

I carabinieri della Aliquota radiomobile della Compagnia di Borgosesia hanno denunciato un 21enne per lesioni stradali, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza alcolica.

Verso le ore 3 di sabato 28 è giunta una richiesta di intervento alla Centrale operativa di Borgosesia da parte di alcuni utenti della strada, che segnalavano la presenza di un ferito sul margine della carreggiata lungo la SP299. Un uomo di 43 anni di Pray era stato investito da un’autovettura, mentre a piedi stava percorrendo la strada. Il conducente non si è fermato a soccorrere il pedone, allontanandosi dal luogo dell'incidente. Alcuni testimoni, tuttavia, avevano notato il tipo di veicolo, fornendo indicazioni alla pattuglia dei carabinieri. Il ferito è stato trasportato con autoambulanza all’Ospedale di Vercelli, dove è stato ricoverato per le lesioni subite e giudicato guaribile in 30 giorni.

I carabinieri hanno perlustrato le vie del centro di Borgosesia, sino a che hanno notato, parcheggiata in una piazzola di sosta, un’utilitaria che corrispondeva alla descrizione fornita dai testimoni con chiari segni sulla carrozzeria di danni da investimento. A bordo c'era un 21enne in stato confusionale, residente in un Comune limitrofo a Borgosesia, che ha ammesso di essere il responsabile dell'incidente. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con una percentuale di 1,8 g/l. Di conseguenza i militari hanno sequestrato l’autovettura e ritirato la patente di guida al giovane, denunciandolo per lesioni stradali, guida in stato di ebbrezza ed omissione di soccorso.

"Si ricorda che, per chi ha meno di 21 anni e/o ha la patente da meno di tre anni e commette l’infrazione e/o un incidente stradale con feriti, dalle 22 alle 7, le sanzioni raddoppiano. Il limite per i giovani sotto l’effetto di alcool è quindi pari a zero", ricordano dal Comando provinciale.