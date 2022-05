Imparare le lingue straniere attraverso il teatro

Il progetto TiLLiT (teatro universitario in lingua straniera) dell'Università del Piemonte Orientale giunge quest’anno alla 18a edizione e si terrà al Teatro Civico di Vercelli nelle serate del 31 maggio e del 1° giugno 2022 (spettacoli dalle 17 alle 19,30). Dopo le ultime edizioni, in video, a causa della pandemia, nel 2020 e in live streaming nel 2021, quest’anno TiLLiT torna a

riabbracciare in presenza il proprio pubblico.

Il Progetto è organizzato grazie alla consolidata collaborazione tra i docenti di lingue straniere del Dipartimento di Studi umanistici dell’Upo, il Comune di Vercelli e l’associazione TamTam. Seguendo la formula ampiamente sperimentata negli anni che coniuga apprendimento delle lingue straniere e teatro, TiLLiT conferma anche nel 2022 la sua vocazione internazionale: oltre agli spettacoli dei quattro gruppi in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco), verranno presentati due spettacoli in lingua inglese, della compagnia francese Choreographers of Speech (Università Bordeaux- Montaigne), e dei PH Playmates (PH Università di Friburgo).

Gli spettacoli di TiLLiT sono rivolti a tutti per la loro natura espressiva e divertente. Sono consigliati in particolare a chi studia e ama le lingue straniere, a tutti i docenti e agli studenti delle scuole secondarie, oltre che a tutti gli universitari. Il festival teatrale è il culmine di un percorso che dura mesi, tra studio individuale e performance collettive, che consente di conoscere il progetto didattico di eccellenza Upo premiato dal Label europeo per la didattica innovativa nel 2014, ma è anche, e soprattutto, un’occasione di incontro e di socialità.

"Il festival TiLLiT – commenta il professor Marco Pustianaz, professore di Letteratura inglese al Dipartimento di Studi umanistici Upo e coordinatore del Progetto teatrale – è unico nel suo genere in Italia e in Europa per la sua longevità. Quest’anno raggiunge la sua maturità mantenendo intatte la passione, l’energia e la voglia di comunicare per superare tutte le barriere, a maggior ragione in questi tempi così difficili per ciò che riguarda la convivenza tra i popoli".

Programma degli spettacoli TiLLiT:

31 maggio, dalle 17 alle 19,30 (Teatro Civico Vercelli, via Monte di Pietà 12)

TilliT Deutsch UPO , “900,- Euro!” (Michaela Reinhardt e TiLLiT Deutsch)

, “900,- Euro!” (Michaela Reinhardt e TiLLiT Deutsch) Choreographers of Speech (Université Bordeaux-Montaigne) “S/he : Orlando in performance” (adattamento da V. Woolf di Jean-Rémi Lapaire)

(Université Bordeaux-Montaigne) “S/he : Orlando in performance” (adattamento da V. Woolf di Jean-Rémi Lapaire) TiLLiT English UPO, “Jobs” (adattamento da Jonathan Rand, di Marco Pustianaz e TiLLiT English)

1° giugno 2022, dalle 17 alle 19,30 (Teatro Civico Vercelli, Via Monte di Pietà 12)