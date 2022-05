Santhià: "giochi pericolosi" e bullismo al parco Durandi

Un gruppo di ragazzini spadroneggia a Santhià nel parco Jacopo Durandi.

Impossibile per i più piccoli giocare in tranquillità. Tante le segnalazioni sui social di “giochi pericolosi”. Il sindaco Angela Ariotti ammette che «il problema esiste», ma non accetta che Comune, scuola e forze dell’ordine vengano accusati di mancanza di attenzione.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 27 maggio