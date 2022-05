Roasio: via l'eternit dagli ex capannoni militari

Oltre 3 milioni di euro per eliminare l’eternit.

Al via l’opera di bonifica ambientale degli ex capannoni militari tra Roasio e Brusnengo. I lavori consistono nella rimozione e smaltimento delle coperture in cemento-amianto di 7 stabilimenti e di altri edifici accessori oltre ad interventi di messa in sicurezza di manufatti ed impianti.

