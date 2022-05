Danneggia l'auto della polizia locale dopo 5 multe per sosta vietata

Danneggia l'auto della Polizia locale, dopo aver ricevuto diverse multe per sosta vietata, ma viene smascherato dalle telecamere e denunciato.

I carabinieri della Stazione di Borgosesia hanno denunciato un uomo per danneggiamento aggravato. Un 70enne artigiano di Grignasco aveva iniziato da alcune settimane a svolgere dei lavori di falegnameria in un laboratorio posto nel centro storico di Borgosesia, che raggiungeva a bordo della propria autovettura, che tuttavia parcheggiava spesso vicino al luogo di lavoro, in zona vietata. Gli agenti della polizia locale in ben cinque circostanze hanno multato il mezzo per divieto di sosta. L'uomo tuttavia, anziché spostare il proprio veicolo nei parcheggi consentiti più distanti dal laboratorio, ha continuato a lasciare il veicolo in divieto di sosta, accumulando varie infrazioni al Codice della strada.

L’altro giorno, però, gli agenti della polizia locale di Borgosesia si sono accorti che la loro auto di servizio era stata rigata con un oggetto acuminato e lo specchietto laterale era stato rotto. Gli agenti hanno sporto denuncia di danneggiamento alla locale stazione carabinieri. I militari hanno visionato le immagini delle telecamere poste lungo il paese, notando che nell’orario in cui era avvenuto il danneggiamento era transitato un uomo a piedi, che è stato successivamente riconosciuto dagli agenti della polizia locale come il proprietario del veicolo più volte multato. Il 70enne è stato convocato in caserma, giustificando il danneggiamento col fatto di essere molto arrabbiato a seguito delle contravvenzioni ricevute, ed è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Oltre a ciò, avendo alcuni fucili da caccia detenuti nella dimora di Grignasco (No), i carabinieri della stazione di Romagnano Sesia, avvertiti dai colleghi di Borgosesia, hanno provveduto al ritiro cautelativo, informando la Prefettura di Novara per la revoca della detenzione.