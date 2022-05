Cup regionale: disagi nelle prenotazioni di visite ed esami

Dalle 11 di questa mattina, giovedì 26 maggio, si segnalano su tutto il territorio piemontese malfunzionamenti del Cup regionale, che impediscono di effettuare la prenotazione di visite ed esami specialistici e che stanno creando problemi nell’erogazione delle prestazioni.

Comunica la direzione generale dell'Asl Vercelli: «Il nostro Ufficio Ict (Information and Communication Technology) è in contatto con i referenti regionali per risolvere la problematica. Ci scusiamo con l’utenza per il disagio, che ci auguriamo possa rientrare il prima possibile».