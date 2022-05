Santhià: picchia la convivente e le ruba il cellulare, arrestato

I carabinieri della stazione di Cigliano hanno arrestato un uomo per rapina.

L’altra sera è giunta alla Centrale operativa una segnalazione su una animata lite in corso da parte di una coppia di extracomunitari alla stazione ferroviaria di Santhià. Sono intervenute due pattuglie, una della stazione di Cigliano e una della stazione di Casanova Elvo. I carabinieri hanno visto che a terra c'era una ragazza di colore che presentava chiari segni di violenza sul corpo. E' stata fatta intervenire un'ambulanza che ha trasportato la malcapitata, di origine nigeriana, al pronto soccorso di Vercelli. L’aggressore era ancora presente: si trattava del convivente, che l’aveva aggredita in quanto voleva riottenere una somma di denaro dalla donna, a cui aveva preso il telefono cellulare. L’apparecchio telefonico è stato infatti trovato in possesso dell’aggressore, un nigeriano di 41 anni che è stato arrestato per rapina e lesioni personali. La vittima è stata medicata e dimessa con una prognosi di 7 giorni. Nel pomeriggio di ieri, martedì 24 maggio, l'uomo è stato portato davanti al Tribunale di Vercelli dove è stato convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento alla vittima, in attesa del processo.