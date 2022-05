"The big 5 show" a Dubai: opportunità per le aziende edili vercellesi

Dal 5 all’8 dicembre Fedora, azienda speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, parteciperà con una collettiva di imprese del territorio alla rassegna The Big 5 Show, il più importante evento fieristico del Medio Oriente dedicato all’edilizia.

Le imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli avranno la possibilità di prendere parte alla fiera beneficiando di un abbattimento dei costi di partecipazione per l’acquisto di stand individuali. La manifestazione si svolgerà al World Trade Center di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, un contesto caratterizzato da un mercato delle costruzioni particolarmente dinamico, grazie alla realizzazione e allo sviluppo di progetti d’avanguardia nei diversi ambiti dell’edilizia, da quello commerciale al residenziale, dalle infrastrutture ai servizi pubblici.

In contemporanea alla fiera si svolgeranno inoltre i saloni The Big 5 Heavy, Middle East Concrete, HVACR Expo, FM Expo, Urban Design & Landscape Expo, Middle East Stone. L’evento è da sempre caratterizzato da numeri di grande rilievo, confermati anche dalla precedente edizione 2021, che ha registrato oltre 35mila visitatori in presenza e 15mila online, 1.200 espositori e una rappresentanza di 152 Paesi. Le domande di partecipazione alla rassegna The Big 5 dovranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo [email protected] entro martedì 31 maggio 2022, complete del modulo di adesione e del disciplinare di partecipazione disponibili sul sito www.pno.camcom.it.