È Bruno Capato l’uomo morto nell’incidente di Santhià

È Bruno Capato l'uomo morto nel frontale di Santhià. Classe 1948, risiedeva a Tronzano. Da quanto si apprende da una prima ricostruzione il pensionato alla guida di una Renault Clio intorno alle 11,45 stava percorrendo corso 2 Giugno in direzione Troncano quando è stato colto da un malore invadendo così la corsia opposta su cui viaggiavano, a bordo di un crossover Ford, il vicesindaco Mattia Beccaro insieme al padre Orario. Per loro solo contusioni. Padre e figlio sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale per accertamenti