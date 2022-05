"Le religioni in un mondo diviso": tavola rotonda

“Le religioni in un mondo diviso: funzionali ai conflitti o decisivi flussi d’amore?”: è il titolo della tavola rotonda in programma sabato 28 maggio, alle ore 15, nell’aula magna del seminario arcivescovile, in piazza Sant’Eusebio 10 a Vercelli (sarà anche possibile seguire l’incontro online su www.youtube.com/santeusebiochannel). La organizza il Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale) “don Cesare Massa” odv di Vercelli nell’ambito del ciclo di incontri “Sulle ali del cambiamento, seguendo Papa Francesco”.

Tre i relatori. Monsignor Luigi Bertazzi, che il prossimo 26 novembre compirà 99 anni, una delle figure più eminenti del dialogo tra le varie culture e fedi. È stato vescovo ausiliare di Bologna e per lunghi anni vescovo di Ivrea. Ha partecipato al Concilio Vaticano e ad oggi è l’ultimo padre conciliare vivente. Nel 1968 è stato presidente nazionale di Pax Christi e nel 1978 presidente internazionale. Grande amico di monsignor Cesare Massa.

Gianni Novello: per diversi anni è stato vicepresidente del movimento cattolico internazionale Pax Christi della sezione italiana. Con questo incarico ha partecipato a varie missioni di indagine su violazioni dei diritti umani in aree di conflitti e violenze come America centromeridionale e in Africa. La sua vocazione spirituale e laica è cresciuta sotto la guida di monsignor Cesare Massa. Ha seguito con forte impegno la proposta ecumenica della Comunità di Taizè.

Norberto Julini, coordinatore nazionale di Pax Christi, presidente di Nova Jerusalem al Sacro Monte di Varallo, durante molti pellegrinaggi in Palestina e in Israele e dopo aver visto il famoso muro di separazione, lavora instancabilmente contro le discriminazioni cui è sottoposto il popolo palestinese e per promuovere la pacifica convivenza fra i popoli.

Marina Rasore, conduttrice dell’incontro, è responsabile dell’ufficio pastorale sociale e del lavoro, salvaguardia del creato, giustizia e pace ed è vicepresidente di azione cattolica arcidiocesi di Vercelli.

La tavola rotonda è organizzata in collaborazione con Uciim, Aims e Fism e viene certificata ai fini della Formazione docenti e dell’acquisizione dei crediti per gli studenti di ogni ordine e grado.