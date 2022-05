Vercelli: San Pancrazio, la devozione tra tradizione e... rap

Il bel tempo, la presenza dell’arcivescovo Marco Arnolfo e un inno rap.

Quella del 2022 è stata una celebrazione memorabile per i residenti di via San Pancrazio a Vercelli, devoti al martire decapitato a Roma, sulla via Aurelia, il 12 maggio 304, all’età di 14 anni. La ricorrenza è dunque stata festeggiata nel migliore dei modi. Anzitutto per la presenza di don Marco, che ha officiato la messa con don Augusto Scavarda, don Giampiero Olearo, don Pietro Urbinis e don Guido Candela. La celebrazione è stata come sempre allietata da alcuni componenti del coro Don Bosco del Belvedere.

