Vercelli: Carnevale, pronti per le due sfilate

«Torneremo a sfilare»: era stata la promessa del presidente del Comitato Manifestazioni Stefano Roncaglia. E ora, seppur in primavera inoltrata, il momento è arrivato. Le sfilate dei gruppi mascherati sono in programma sabato 21 e domenica 22 maggio.

«Torniamo a proporre i tradizionali corsi mascherati a due anni di distanza - spiega Roncaglia - La prima delle due, quella di sabato 21, sarà serale, con partenza alle 17,30 e conclusione alle 21 circa, per lasciare poi spazio all’animazione di un dj in piazza Pajetta fino alle 23. La seconda sfilata, domenica 22 maggio, sarà invece pomeridiana, con partenza alle 14,30. Quindi la festa di chiusura». Gruppi in maschera e carri d’appoggio seguiranno il consueto percorso lungo le due direttrici del viale Garibaldi, con partenza e conclusione in piazza Pajetta. «Inaugureremo il nuovo carro di Bicciolano e Bela Majin, opera di Luca Imberti, carrista santhiatese – prosegue Roncaglia – Inoltre la sfilata di domenica sarà aperta e conclusa dallo spettacolo di sbandieratori dell’Astigiano».





