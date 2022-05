Referendum: ecco i cinque quesiti sulla giustizia

Il 12 giugno è la data fissata per la consultazione referendaria su cinque quesiti in tema di giustizia ex articolo 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale numero 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio - 8 marzo 2022.

Per votare è necessario presentarsi ai seggi con tessera elettorale, documento d’identità e mascherina chirurgica. Trattandosi di un referendum abrogativo, per la validità della consultazione è necessario che si rechino alle urne metà degli aventi diritti al voto più uno. Si voterà dalle 7 alle 23.

Approfondimenti sul numero de La Sesia in edicola venerdì 20 maggio