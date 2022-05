Metti una sera a Vercelli: come prenotare gli spettacoli gratuiti

Sono state rese note le modalità di prenotazione degli spettacoli gratuiti nell'ambito della rassegna "Musa - Metti una sera a Vercelli" (per conoscere quelle degli spettacoli a pagamento clicca qui).

Per domenica 3 luglio, festa del fumetto e sfilata Cosplay; venerdì 15 e sabato 16 luglio, maratona rock e concerto della banda "Hot to be peppers"; sabato 23 luglio, "Aspettando la sagra": non è necessaria la prenotazione. Prima dello spettacolo bisogna presentarsi ai cancelli della piazza dell'Antico ospedale e ritirare un braccialetto da indossare all'interno dell'area, che dovrà essere restituito all'uscita.

Per venerdì 24 giugno, spettacolo di apertura con i Sonics, sabato 2 luglio, Carolina Benvenga; i concerti jazz di domenica 17 e sabato 30 luglio: è necessaria la prenotazione scrivendo una mail a [email protected] a partire da lunedì 23 maggio.

Nella mail deve essere specificato nome e cognome di tutti i partecipanti, a partire dai due anni in su, un numero di telefono di riferimento, il titolo dello spettacolo e la data. I voucher di prenotazione con i posti assegnati possono poi essere ritirati il giorno successivo alla risposta all'Ufficio relazioni col pubblico del Municipio.