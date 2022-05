La truffa: "Attenti a quel sito fasullo"

"In questi giorni numerosi utenti stanno segnalando una nuova campagna di phishing perpetrata utilizzando nomi commerciali e marchi riconducibile alla società Italiana Petroli".

E' l'allarme lanciato dalla polizia di Stato, che spiega: "Le persone vengono invitate a fare investimenti con la promessa di ottenere elevati guadagni attraverso un falso sito della società Italiana Petroli. La società Italiana Petroli non è una società che si occupa di investimenti finanziari, pertanto si raccomanda sempre di fare molta attenzione ai siti internet che vengono proposti per fare investimenti e di consultare il sito della Consob per verificare la reale esistenza e abilitazione alla professione della società che propone gli investimenti".