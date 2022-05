Vercelli: "Forasacchi pericolosi per i cani, necessario rimuoverli"

"Siamo ai Cappuccini, questa è la situazione: migliaia di 'forasacchi' secchi. Se i cani passano vicini possono infilarsi nel naso, nelle zampe, nelle orecchie".

La segnalazione e il video arrivano da un vercellese, che prosegue: "Qui hanno tagliato solo una striscia e non sono venuti a raccoglierle, tutte le altre spighe sono in piedi. Basta passare vicino ai 'forasacchi' e questi si disfano, diventando estremamente pericolosi per i nostri amici a 4 zampe. La situazione è così in tutta Vercelli, il lavoro non è stato fatto bene. E i proprietari di cani sono costretti poi a sostenere le spese del veterinario, senza contare la sofferenza per i poveri cani...".