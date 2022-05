“La ‘Hydrogen Valley’ piemontese passerà anche per Vercelli: qui uno dei siti candidati a diventare centri di produzione dell’idrogeno, per creare nuovi posti di lavoro e una fonte di energia alternativa e sostenibile”. Lo afferma Angelo Dago, consigliere regionale vercellese.

La provincia, infatti, ospita uno dei 28 siti industriali dismessi che si sono candidati a diventare centri per la produzione dell’idrogeno nell’ambito di una strategia che mira a intercettare più di 70 milioni di euro messi a disposizione dal Pnrr. “La dimostrazione - commenta il consigliere leghista - di come il Piemonte è oggi capace di immaginare un futuro dove la sostenibilità e la differenziazione energetica saranno fondamentali direttrici di sviluppo. Puntare sull’idrogeno significa cogliere un’opportunità che potrà mettere la nostra regione e la nostra provincia al centro dell’Europa, con il grande merito di coniugare un modello economico sempre più green con il rilancio del nostro tessuto produttivo. Il disegno della 'Hydrogen Valley' prevede infatti di convertire alla produzione dell’idrogeno stabilimenti chiusi ormai da anni e che altrimenti potrebbero non avere opportunità di recupero”.

“Un settore completamente nuovo - continua Dago - che offrirà nuovi posti di lavoro e metterà a disposizione dell’ecosistema industriale della nostra provincia una fonte energetica alternativa, in un momento storico in cui le fonti tradizionali sono sempre meno garantite. Ma idrogeno vuol dire anche trasporti puliti e infrastrutture sovranazionali sulle quali viaggeranno nuovi bus e treni verdi. Con il Vercellese sempre più strategico nello scacchiere europeo”.