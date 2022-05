Vercelli: bimbo investito in piazza Roma

Incidente nel primo pomeriggio in piazza Roma a Vercelli.

Da una prima ricostruzione, un bambino sarebbe stato investito da una macchina rossa sulle strisce pedonali di corso Gastaldi mentre attraversava la strada con la madre.

Il piccolo è stato soccorso dagli operatori del 118, che lo hanno portato in ospedale per accertamenti, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. E' intervenuta la polizia municipale: la viabilità è stata regolarmente ripristinata.

Ad aver assistito all’incidente c’era un uomo: “Ho visto arrivare una macchina rossa guidata da una signora che proveniva da piazza Roma – racconta - Il piccolo stava attraversando e la donna al volante, non avendolo visto, non si è fermata. Il bambino è stato sbalzato di qualche metro: era spaventato ma cosciente”.