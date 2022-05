Vercelli: capriolo ferito si rifugia all'interno de Le Piscine

Operazione di salvataggio verso le 13 di oggi, lunedì 16 maggio, di un capriolo ferito a una zampa che è entrato all’interno dell’area verde Le Piscine di Via Baratto a Vercelli.

L'animale era ferito ad una zampa (dalle prime informazioni pare si tratti di una frattura esposta) ma, nonostante la menomazione, è saltato al di là della recinzione mentre i gestori e le persone presenti stavano cercando di fermarlo per soccorrerlo. Sono intervenuti la polizia provinciale, la polizia locale, l'addetta del Soccorso animali selvatici "Rifugio Miletta" e i vigili del fuoco. Alla fine il veterinario è riuscito a sedare l'animale, bloccato nelle vicinanze del campo Coni in via Donizetti, che è stato poi recuperato e portato in clinica, dove dovrà essere operato all'arto con "serio rischio di amputazione", come confermano dal Soccorso animali.