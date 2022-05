Picasso e Gibellino per dire no alla guerra: al lavoro giovani artisti

Gattinara: Picasso e Gibellino per dire no alla guerra. Oggi, domenica 15 maggio alle 10, in piazza Paolotti, verrà inaugurata “Opera per la pace”. Nelle scorse settimane i giovani artisti gattinaresi, coadiuvati dall’associazione Liberumes, si sono ispirati a “Guernica” di Picasso e a “Il bombardamento di Gattinara” di Gibellino, (l’originale si può ammirare in municipio a Gattinara) per dare vita a dei dipinti. I ragazzi, invece delle classiche tele, hanno lavorato sopra a dei pannelli di dimensioni notevoli.

"L’opera è stata trasportata in piazza Paolotti - spiegano gli organizzatori - in attesa di essere svelata alla cittadinanza alla presenza delle autorità cittadine". Non è ancora stato deciso dove verrà posizionato il lavoro dopo essere stato inaugurato.