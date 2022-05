Seminario di karate Shotokan alla Bertinetti

Domenica 15 maggio presso la palestra Bertinetti si svolgerà un seminario di karate Shotokan. Interverrà il Maestro Silvio Campari, pluricampione mondiale ed attuale allenatore della squadra nazionale FIKTA di kumite (combattimento). Seguirà un allenamento di gara aperto a tutte le cinture di ogni età iscritte all’associazione culturale Kookan.

L’associazione culturale Kookan non è una società commerciale o una palestra pubblica, ma un’associazione culturale nata per la promozione dell’arte del karate tradizionale e di ciò che può esaltarne l’immagine. Attualmente le società aderenti sono una quindicina suddivise tra Piemonte e Lombardia, tra queste anche la Yanagi Karate Club ed il Maestro Ivano Caruso, cintura nera 6° dan e direttore tecnico della società bicciolana da oltre trent’anni, riveste la carica di responsabile arbitri. In concomitanza con il seminario il M° Caruso terrà il corso di aggiornamento arbitri.