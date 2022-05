Riconoscimento a dieci medici in pensione volontari vaccinatori

Sono state consegnate ieri, giovedì 12 maggio, le pergamene di riconoscimento ai medici che hanno contribuito alla campagna vaccinale, collaborando su base volontaria.

“Questa cerimonia, seppur breve, è volta a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi in questi due anni - ha affermato il direttore sanitario Fulvia Milano - La campagna vaccinale é stata un momento intenso ed impegnativo, che ha visto la compartecipazione di tutte le figure sanitarie con grande entusiasmo e senso di responsabilità. Ma in particolare ci teniamo a dare un piccolo riconoscimento come segno di gratitudine ai medici già in pensione che hanno aderito alla campagna come volontari. Allo stesso tempo non possiamo non citare il valore di associazioni quali Auser, Protezione civile, Gruppo alpini, Croce rossa, senza le quali nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”.

Alla premiazione, svoltasi nell’aula magna dell’ospedale Sant’Andrea, hanno preso parte anche il direttore generale Eva Colombo, il direttore amministrativo Gabriele Giarola e la responsabile del Sisp - Servizio d’igiene e sanità pubblica - Virginia Silano. I medici che hanno ottenuto l'attestato sono in tutto dieci: Gabriele Bagnasco, Maria Emilia Bogni, Giovanni Bona, Emilio Chiocchetti, Francesco Filice, Antonino Nebbia, Maria Vittoria Porta, Marco Rolando, Robertino Unio, Marilena Vallero.

Domandando loro che cosa li abbia spinti a dedicarsi tanto a questa causa, Giovanni Bona risponde che "è stato un dovere civico. Dare una mano in un momento così delicato è stato il minimo”, e alle sue parole il Emilio Chiocchetti ha aggiunto “ci siamo impegnati con lo stesso spirito d'iniziativa di tanti anni di lavoro. E lo dovevamo, anche ai colleghi che per primi a causa del Covid non ce l'hanno fatta”.