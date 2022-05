Raccolta differenziata: nei paesi del vercellese si cambia

La raccolta porta a porta degli imballaggi metallici separati da quelli in vetro, la misurazione volumetrica dei rifiuti indifferenziati, con l’utilizzo di specifici sacchetti trasparenti atti a verificarne il contenuto, e nuovi centri consortili a Vercelli, Gattinara, Trino, Santhià, Stroppiana.

Non solo: anche il posizionamento di 200 fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti nelle campagne, la raccolta delle pile esauste e dei farmaci scaduti e quella a domicilio dei rifiuti “raee” su chiamata. Sono tra le principali novità, a partire da settembre, annunciate dal presidente Covevar, Consorzio obbligatorio del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti, Davide Gilardino. Tra gli obiettivi del nuovo appalto, accrescere le percentuali di differenziata.

