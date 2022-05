In piazza Antico ospedale grandi nomi della musica e dello spettacolo

Diciassette serate. Grandi nomi dello spettacolo e della musica.

Artisti emergenti e due concerti in esclusiva della regione Piemonte (Tommaso Paradiso che aprirà il suo tour proprio nella nostra città sabato 9 luglio, e Fiorella Mannoia venerdì 5 agosto). Serate dedicate ad ogni genere musicale e comiche, per coinvolgere la più ampia platea di pubblico possibile. Questo e molto altro sarà “Musa: metti una sera… a Vercelli”, rassegna di appuntamenti estivi, in programma a Vercelli nell’area Antico Ospedale, giunta quest’anno alla sua seconda edizione.

Tra gli artisti che si esibiranno Gianna Nannini, Fiorella Mannoia. Tommaso Paradiso, Giorgio Panariello, Irene Grandi, Francesco Renga e Nino Frassica.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 13 maggio