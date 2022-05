Caro bollette: la proposta di Adiconsum per aiutare le famiglie

I rincari, dalle bollette al cibo, colpiscono sempre più famiglie, ma anche pensionati e single.

Per gli importi elevati delle fatture di luce e gas, è prevista la rateizzazione: proprio su questa misura arriva una proposta da Adiconsum Vercelli: «Consentire piani di rientro con rate in scadenza non nel mese di fatturazione» spiega Barbara Massa, responsabile territoriale dell’Associazione.

