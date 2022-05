Medicina dei disastri: accordo con l'Harvard Medical Faculty Physicians

Medicina dei disastri: accordo tra Università del Piemonte Orientale e Harvard Medical Faculty Physicians per migliorare l'ambito di eccellenza. Il protocollo d’intesa sarà siglato domani, venerdì 13 maggio, in Rettorato a Vercelli dal rettore Gian Carlo Avanzi e dal direttore della Divisione di Medicina dei Disastri al Beth Israel Deaconess Medical Center di Harvard, professor Gregory Ciottone.

La medicina dei disastri costituisce una delle direttrici di eccellenza sviluppate dall’Università del Piemonte Orientale grazie al successo dello European Master in Disaster Medicine (Emdm), organizzato dal centro di ricerca Crimedim e giunto quest’anno alla sua ventesima edizione. Il Master Emdm verrà inaugurato domani, 13 maggio, alla Scuola di Medicina Upo a Novara ma avrà un prologo di rilievo in mattinata, presso il Rettorato a Vercelli, dedicato alla firma del protocollo d’intesa tra l’Ateneo e la Harvard Medical School.

Il rettore dell’Università del Piemonte Orientale, professor Gian Carlo Avanzi, il professor Francesco Della Corte, direttore del Crimedim (Centro di Ricerca e Formazione in Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute Globale) e il dottor Luca Ragazzoni, responsabile scientifico del Crimedim, firmeranno un protocollo d’intesa con il professor Gregory Ciottone, direttore della Divisione di Medicina dei Disastri al Beth Israel Deaconess Medical Center (Bidmc) e professore associato di Medicina d'Emergenza alla Harvard Medical School.

Il protocollo costituirà un accordo formale scritto tra le due parti che li legherà per una collaborazione dedicata a scambi accademici ed educativi nella pianificazione e nella gestione della medicina dei disastri.

Il Crimedim è il centro di ricerca dell'Università del Piemonte Orientale divenuto punto di riferimento internazionale nel campo della medicina dei disastri, degli aiuti umanitari e della salute globale anche in ragione della collaborazione con Who, Save the Children e Medici Senza Frontiere. Il centro promuove iniziative innovative di ricerca e formazione e dal 2016 è un Centro di Collaborazione riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la formazione e la ricerca in medicina dei disastri. Migliaia di studenti e professionisti in ambito sanitario vi si sono già formati a diversi livelli e sono stati realizzati diversi progetti per migliorare la resilienza dei sistemi sanitari in situazioni di emergenza, disastri e crisi umanitarie in tutto il mondo, basandosi su prove scientifiche ed esperienze sul campo a livello locale, nazionale e internazionale.

La Harvard Medical Faculty Physicians (Hmfp) è un’organizzazione medica leader, affiliata alla Harvard Medical School, dedicata all’eccellenza nella ricerca, nell’insegnamento e nella cura dei pazienti. Essa, insieme alla Associated Physicians of Harvard Medical Faculty Physicians (Aphmfp) al Beth Israel Deaconess Medical Center, impiega oltre 2.000 medici specializzati, di assistenza primaria e operatori sanitari che forniscono servizi all'interno del sistema Beth Israel Lahey Health (Bilh) e altri ospedali in tutto il Massachusetts. Il professor Gregory Ciottone (Md) è fondatore della Bidcm Fellowship in Disaster Medicine e

presidente della World Association for Disaster and Emergency Medicine (Wadem); ha dedicato la sua carriera al progresso della medicina dei disastri attraverso una combinazione di lavoro sul campo, ricerca e attività accademica. Ha insegnato programmi educativi in ​​medicina dei disastri e gestione delle emergenze in oltre 30 Paesi in tutto il mondo e ha svolto attività di consulenza a livello nazionale per il Dipartimento di Stato americano, per il Dipartimento della salute e dei servizi umani, per il Dipartimento per la sicurezza interna, il Dipartimento di giustizia e per la Casa Bianca.

In riconoscimento di molti interessi comuni condivisi e come espressione del desiderio di espandere e rafforzare le loro relazioni, le Università del Piemonte Orientale e Harvard Medical Faculty Physicians stabiliranno una collaborazione formale per promuovere migliori ambienti di formazione e ricerca sia per studenti sia per ricercatori in entrambe le istituzioni, costruendo sinergie su progetti di ricerca, attività educative e accademiche al fine di incoraggiare lo scambio reciproco di studenti, borsisti, ricercatori e personale di ricerca.

La firma del protocollo d’intesa si terrà alle 10 al rettorato di via Duomo 6 a Vercelli. Alle 17, al Campus Perrone di Novara, il professor Gregory Ciottone terrà la lectio magistralis di benvenuto per i 33 studenti provenienti da tutto il mondo che parteciperanno alla sessione residenziale dello European Master in Disaster Medicine 2022.